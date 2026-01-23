Museo de Arte: MAC anuncia concurso de diseño arquitectónico y presenta balance anual

Con la apertura de nuevos espacios, el fortalecimiento de su programa educativo y el impulso a proyectos de alcance internacional, el Museo de Arte Contemporáneo ( MAC ) presentó un informe sobre los principales logros alcanzados durante el último año de gestión.

María Lucía Alemán Directora del MAC, María Lucía Alemán. TReporta

MAC: expansión y exposiciones

La directora del MAC, María Lucía Alemán, informó que durante el año se realizaron cinco exposiciones y se concretó la apertura de una Sala Satélite en el Casco Antiguo, que se suma a la sede principal ubicada en Ancón. Según explicó, este nuevo espacio ha tenido buena acogida por parte del público y permite ampliar el alcance del museo. Además, el MAC desarrolló colaboraciones internacionales, entre ellas un intercambio con el Museo de Arte Moderno de Medellín, actualmente reflejado en una exposición conjunta que estará abierta hasta el 1 de febrero.

Educación y proyección futura

En el ámbito educativo, Alemán destacó que el museo atendió a más de cinco mil niños, en su mayoría estudiantes del sistema público, mediante programas que buscan fomentar el pensamiento crítico y la creatividad como habilidades clave para el siglo XXI. Asimismo, señaló que el MAC inició el año 2026 con el lanzamiento de un concurso internacional de diseño arquitectónico, como primer paso para su eventual mudanza a una nueva sede que se proyecta construir en el sector de San Francisco.

El museo reafirma así su compromiso con la educación, la cultura y el desarrollo del arte contemporáneo en Panamá.