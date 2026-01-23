Niño de 2 años fallece tras caer en un pozo de agua en Changuinola

Un niño de dos años de edad falleció luego de caer en un pozo de agua en el sector de 4 de Abril, en el distrito de Changuinola, provincia de Bocas del Toro, en un hecho catalogado como accidental.

De acuerdo con los primeros informes, el niño fue trasladado de urgencia al Cuarto de Urgencias del Hospital Raúl Dávila Mena, donde el personal médico intentó brindarle atención; sin embargo, se confirmó su fallecimiento poco después de su ingreso.

Autoridades investigan muerte de niño bajo cuidado de sus padres

Las autoridades correspondientes iniciaron las investigaciones de rigor para determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho, como parte del protocolo en casos de muertes accidentales, especialmente cuando involucran a menores de edad.

El caso ha generado consternación en la comunidad, mientras se reitera el llamado a reforzar las medidas de seguridad en viviendas, particularmente en zonas donde existen pozos, tanques o reservorios de agua sin protección.