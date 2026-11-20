Ordenan desaprehender al segundo sospechoso de atentado contra periodista

Una jueza de Garantías ordenó la desaprehensión del segundo sospechoso capturado por el ataque contra la residencia del periodista y subdirector asociado de La Prensa, Rolando Rodríguez, tras determinar que se había excedido el plazo de 48 horas para la realización de la audiencia de control de garantías y considerando además la condición de salud del sospechoso, quien se recupera de una cirugía.