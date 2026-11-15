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Aprehenden a sospechoso del atentado contra residencia del periodista Rolando Rodríguez

Este domingo fue aprehendido el primer sospechoso del atentado contra la residencia del periodista del diario La Prensa, Rolando Rodríguez, ocurrido la madrugada del sábado 14 de noviembre en el sector de Brisas del Golf. Se trata de Luis Valiente Ortega, conductor del taxi del cual descendió una persona que lanzó un objeto explosivo contra la vivienda. El sospechoso estaría vinculado a otros hechos delictivos, entre ellos, robo a mano armada y narcotráfico.