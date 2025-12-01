Panamá Oeste Nacionales -  1 de diciembre de 2025 - 13:30

Órgano Judicial reubica oficinas del SPA y servicios legales en nueva sede de La Chorrera

Desde el 1 de diciembre, varias oficinas del Órgano Judicial operan en la nueva Unidad Judicial Regional de La Chorrera, ubicada en Playa Leona.

OJudicial
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Órgano Judicial anunció que, a partir de este 1 de diciembre, varias de sus dependencias ofrecerán sus servicios desde las nuevas instalaciones de la Unidad Judicial Regional de La Chorrera, ubicada en el corregimiento de Playa Leona.

Entre las oficinas que fueron trasladadas se encuentran:

  • Las oficinas judiciales del Sistema Penal Acusatorio (SPA) de La Chorrera
  • Las oficinas de Asesoría Legal para Víctimas de Delitos
  • El Centro de Métodos Alternos de Resolución de Conflictos (MARC)
  • La Dirección de Asuntos Penitenciarios

El traslado busca mejorar la atención al público y centralizar los servicios judiciales en un espacio más moderno y funcional, facilitando el acceso a los usuarios del sistema de justicia en Panamá Oeste.

Las autoridades judiciales recalcaron que esta nueva sede permitirá optimizar los procesos, brindar un entorno más adecuado para la atención de víctimas y fortalecer la operatividad del SPA en la región.

