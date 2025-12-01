Tercer pago del Décimo Tercer Mes 2025 será este jueves 4 de diciembre, confirma el MEF

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmó la fecha oficial del tercer pago del Décimo Tercer Mes correspondiente al año 2025, un derecho laboral vigente en Panamá desde 1971.

MEF confirma fecha del tercer pago del Décimo Tercer Mes 2025

Embed - https://media.telemetro.com/p/33295bacb746b58f409242563107b3f7/adjuntos/311/imagenes/018/965/0018965308/855x0/smart/image.png

De acuerdo con el calendario divulgado por la entidad, los servidores públicos recibirán este desembolso el jueves 4 de diciembre de 2025, un ingreso adicional que cada año brinda alivio económico a miles de familias previo a las festividades de fin de año.

Este será el tercer y último pago del Décimo Tercer Mes del año, correspondiente al periodo laborado entre septiembre y diciembre.