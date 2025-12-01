Alcalde Mizrachi anuncia desfile navideño 2025 con 28 carrozas y más luces

El alcalde del distrito de Panamá , Mayer Mizrachi, compartió este lunes detalles sobre las actividades del Festival Navideño 2025, resaltando que este año la ciudad pudo lucir una iluminación más amplia gracias a una mejor planificación y al respaldo del Concejo Municipal.

Alcalde Mayer Mizrachi destaca expansión del Festival Navideño

Mizrachi recordó que en 2024 el municipio enfrentó un año de austeridad, dependiendo en gran medida del apoyo de la empresa privada para llevar a cabo los actos navideños. Sin embargo, subrayó que en 2025 la situación cambió debido a la “responsabilidad fiscal y administrativa” implementada durante el año.

"El año pasado fue un año de austeridad… pero este año, gracias al Concejo Municipal y a la responsabilidad fiscal, pudimos hacer el esfuerzo de iluminar la ciudad. Siempre hay espacios que uno quisiera agregar, pero nos arropamos hasta donde nos llega la manta. La Cinta Costera nunca la vi tan viva", expresó el alcalde.

Mizrachi aseguró que la ciudad ha iniciado una nueva tradición con el gran encendido navideño que, según él, generará expectativas anuales entre los panameños.

“Queremos destacarnos, queremos brillar, queremos ganarles. Nunca estoy satisfecho con nuestros logros; apenas terminó el encendido, ya estaba pensando en lo que puede mejorar para el próximo año”, señaló.

El alcalde del distrito de Panamá, @Mayer Mizrachi, reveló detalles del desfile de Navidad 2025 que será el próximo 14 de diciembre en Calle 50: "hay 28 carrozas más que el año pasado, hay 30 bandas desfilando, tenemos un par de ellas que son internacionales, va a haber cobertura…

26 espacios públicos iluminados y participación de la empresa privada

El alcalde informó que 26 espacios públicos del distrito capital están iluminados como parte del festival, varios de ellos con el apoyo de empresas privadas, un modelo que —afirmó— ha sido clave en su administración.

"El Parque Urracá, por ejemplo, está iluminado por la empresa privada. Siempre invitamos a la ciudadanía y al sector privado a participar para amplificar lo que hacemos", explicó.

Asimismo, adelantó que para 2026 buscarán incentivar a que cada propiedad privada de la Avenida Balboa ilumine su fachada, colocándole árboles, nacimientos o decoraciones que aporten al brillo de la ciudad.

“Queremos que la ciudad brille por mérito de sus ciudadanos, no solo por la administración alcaldicia”, añadió.

"Cuando nosotros terminamos el desfile de Navidad el año pasado nosotros de una vez empezamos a planificar tanto el desfile como el alumbrado de este año, planificación es la palabra clave de todo esto. La voluntad de la empresa privada está ahí siempre y cuando haya una alcaldía…

Desfile de Navidad será el 14 de diciembre en Calle 50

Mizrachi reveló que el desfile de Navidad 2025 se realizará el 14 de diciembre en Calle 50, y será uno de los más grandes de la última década.

"Habrá 28 carrozas, más que el año pasado; 30 bandas desfilando, incluyendo algunas internacionales. Tendremos cobertura nacional e internacional", detalló.

También destacó que la organización del desfile y del alumbrado inicia con mucha anticipación.

“Cuando terminamos el desfile del año pasado, inmediatamente comenzamos a planificar el de este año. La planificación es clave. La voluntad de la empresa privada siempre está si hay una alcaldía que la acompañe”, afirmó.