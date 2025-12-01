Alcaldesa de San Miguelito activa operativo y afirma que el distrito "no es basurero de nadie"

La Alcaldía de San Miguelito puso en marcha este lunes 1 de diciembre el operativo “Misión Limpieza”, una estrategia intensiva para enfrentar el incremento en la generación de residuos sólidos durante el mes de diciembre, uno de los periodos más críticos del año en materia de recolección.

La alcaldesa Irma Hernández explicó que la medida surge ante la disminución del plan operativo de Revisalud, empresa responsable de la recolección de basura en el distrito, la cual pasó de trabajar al 70% de su capacidad a solo 40%, en medio del proceso de transición para contratar a una nueva empresa de aseo.

“No es basurero de nadie”: alcaldesa de San Miguelito lanza “Misión Limpieza”

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1995464593666183672&partner=&hide_thread=false La Alcaldía de San Miguelito (@smalcaldia) inició este lunes 1 de diciembre el operativo Misión Limpieza, para enfrentar el aumento de generación de residuos durante el mes de diciembre.



La alcaldesa @irmaehernandezb dijo que la empresa Revisalud, encargada actualmente de la… pic.twitter.com/N4aTS5tfgx — Telemetro Reporta (@TReporta) December 1, 2025

“Debemos garantizar que las comunidades no se vean afectadas durante diciembre, un mes en el que se genera mucha más basura de lo habitual. Estamos reforzando rutas y equipos mientras avanzamos hacia la contratación de un nuevo operador”, señaló Hernández. “Debemos garantizar que las comunidades no se vean afectadas durante diciembre, un mes en el que se genera mucha más basura de lo habitual. Estamos reforzando rutas y equipos mientras avanzamos hacia la contratación de un nuevo operador”, señaló Hernández.

El operativo incluirá refuerzo de camiones, cuadrillas de limpieza en puntos críticos, barrido manual, eliminación de vertederos clandestinos y jornadas de sensibilización dirigidas a los residentes.

La alcaldesa reiteró que la transición no debe afectar la calidad del servicio y que la comuna trabaja para mantener el distrito limpio mientras se concreta la llegada del nuevo operador del sistema de recolección.