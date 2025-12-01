Ministra Molinar lamenta video de pelea entre estudiantes en La Chorrera

La ministra de Educación , Lucy Molinar, lamentó la difusión masiva de un video que muestra un incidente entre tres estudiantes de un centro educativo ubicado en La Chorrera, justo en un mes en el que destacó las bandas estudiantiles han demostrado talento, disciplina y orgullo para resaltar los valores patrios.

Molinar señaló que la viralización del material contrasta con el esfuerzo y la entrega de miles de estudiantes que participaron recientemente en las presentaciones patrias, fortaleciendo la convivencia y el sentido de identidad nacional.

Ministra Lucy Molinar lamenta viralización de video

"Es lamentable que un video así circule en redes sociales en un mes donde nuestras bandas estudiantiles se lucieron con talento y orgullo por la patria", expresó la ministra.

El Ministerio de Educación informó que el caso está siendo atendido por la dirección del plantel, siguiendo los protocolos establecidos para situaciones disciplinarias. También reiteró su compromiso con promover ambientes seguros y de respeto dentro de las escuelas, además de reforzar programas de convivencia escolar para prevenir este tipo de hechos.