Panamá fortalece la conservación de felinos silvestres en encuentro internacional en India

Una delegación panameña participó en PRIME-CAT 2026, un encuentro internacional realizado en Jamnagar, India, que reunió a 41 profesionales de 20 países para intercambiar conocimientos sobre la protección y el cuidado de grandes felinos.

El equipo estuvo integrado por Ricardo Moreno, presidente de Fundación Yaguará Panamá; la doctora Leiza Torres, de la Clínica Veterinaria del Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE), y la doctora Claudia Rengifo, de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Panamá.

Durante el programa, los especialistas abordaron temas de diagnóstico, nutrición, prevención de enfermedades, rehabilitación y estrategias para reducir los conflictos entre los felinos silvestres y las comunidades. También visitaron centros de atención animal para conocer prácticas veterinarias y medidas de bienestar.

PRIME-CAT 2026. cortesía

Conocimientos para la conservación en Panamá

Ricardo Moreno destacó que estos aprendizajes pueden contribuir a la protección de las seis especies de felinos silvestres que habitan en Panamá, mediante la investigación científica, la conservación de corredores biológicos y la prevención de conflictos con las comunidades.

La iniciativa promueve el monitoreo de jaguares y otros mamíferos, además de acciones para mejorar la conectividad ecológica entre los parques nacionales Chagres y Darién.