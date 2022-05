Panamá lidera encuentro de ministros de Relaciones Exteriores

Se desarrolla en Panamá la reunión de cancilleres de Centroamérica y el Caribe

"No solo queremos ser escuchados, queremos también que los desafíos que estamos enfrentando sean atendidos, es una deuda histórica con nosotros mismos tener una articulación única y eficaz. Somos 22 naciones, podemos hablar con una voz única, alto y claro, apoyados por la fuerza de nuestros 22 votos, si los ponemos todos en el mismo lado de la balanza, reclamemos nuestro peso específico que hoy está al alcance de nuestra mano. Señoras y señores, la pandemia aún no acaba y hoy desafortunadamente registra un repunte, regional y global, y en algunos países ya hemos empezado a hablar de la cuarta dosis, mientras que en otros de la misma región no se ha completado la primera, la recuperación será igualmente larga. La pandemia nos ha dejado a todos secuelas profundas en nuestras economías, nuestros sistemas de salud y cuando algunos esperábamos levantar cabezas, la invasión de Ucrania nos alerta de nuevas e inevitables consecuencias mundiales", señaló la canciller panameña, Erika Mouynes.

Se abordaron temas específicos como el incremento en los precios del crudo y sus derivados, el encarecimiento en la cadena de suministro de alimentos y otros bienes básicos y los cambios en la distribución y el consumo de energía que afectarán el medio ambiente fueron los puntos destacados del encuentro, durante el que también se habló del financiamiento de proyectos de desarrollo.

El presidente de la República, Laurentino Cortizo dio la bienvenida en el acto a los ministros y destacó la colaboración de la Unión Europea presente en este encuentro, a través de la participación de Joseph Borrel, alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.

Mouynes abogó por respaldar los esfuerzos del multilateralismo regional a través de las plataformas centroamericana y caribeña convocadas, para que se consolide “una sola voz” que dirija la anhelada reconstrucción pospandemia “y refuerce las históricamente maltrechas estructuras sociales y económicas del área”. Además propuso la creación de una fuerza de tarea conjunta regional y se acotó que las propuestas discutidas en esta reunión serán presentadas al G-20 y otros foros multilaterales.

La convocatoria de Panamá a los cancilleres de Centroamérica y el Caribe, más la Unión Europea, se da en el marco de la Presidencia Pro Témpore (PPT) del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), a fin de armonizar y articular la agenda regional con los objetivos nacionales de los países miembros, y garantizar iniciativas para el fortalecimiento de la integración, la cooperación, la democracia y el entendimiento.

Eamon Courtenay de Bélice; Rodolfo Solano de Costa Rica; Alexandra Hill de El Salvador; Mario Búcaro de Guatemala; Eduardo Reina de Honduras; Roberto Álvarez de República Dominicana; Anthony Liverpool de Antigua y Barbuda; Frederick Mitchell de Bahamas; Jerome Walcott de Barbados; Kamina Johnson Smith de Jamaica; Alva Romanus de Santa Lucía; Sherry Tross de Saint Kitts y Nevis; Richard Ballard de San Vicente y Las Granadinas; Albert Ramdin de Surinam; Amery Brown de Trinidad y Tobago y Carla Barnett, secretaria general de Caricom; son algunos de los ministros presentes en esta reunión.

Hay que destacar que en esta oportunidad, la PPT-Panamá presentó los acuerdos alcanzados en la IV Cumbre SICA- CARICOM, del 3 de marzo de 2022, para impulsar una sola propuesta regional a nivel multilateral que genere una interlocución útil con otros bloques geográficos y enfrentar, en conjunto, y con el respaldo de la UE, las consecuencias de la crisis sanitaria del COVID 19, del conflicto Rusia-Ucrania y las afectaciones al medio ambiente que provocan el calentamiento global en el área.