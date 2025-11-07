Panamá lidera reunión preparatoria del Convenio Andrés Bello

El viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Carlos Guevara Mann, encabezó la reunión preparatoria de la trigésima Reunión de Ministros de Educación del Convenio Andrés Bello (REMECAB) , en la que participaron la viceministra Académica de Educación, Agnes de León de Cotes, la secretaria ejecutiva del organismo, Aelín Pérez Ramírez, y los embajadores de los Estados miembros.

En sus palabras de apertura, Guevara Mann destacó la trayectoria cultural y educativa que el organismo ha desarrollado desde su fundación en 1970, y subrayó la importancia de enfrentar los desafíos actuales con el propósito de fortalecer la cooperación regional y garantizar la continuidad del mecanismo de integración que representa el Convenio Andrés Bello (CAB).

Durante el encuentro, la Secretaría Ejecutiva del CAB presentó un informe sobre la situación financiera y los modelos de contribución en evaluación, como parte de los preparativos para la REMECAB, que se celebrará el 21 de noviembre de 2025 bajo la presidencia de Panamá.

Reunión preparatoria en Panamá para el Convenio Andrés Bello

Los representantes de los Estados miembros coincidieron en la necesidad de asegurar la viabilidad del organismo, consolidar su base institucional y renovar el compromiso político con el multilateralismo educativo y la cooperación regional.

Por su parte, la viceministra De León de Cotes destacó el papel activo de Panamá dentro del Convenio Andrés Bello, señalando que su sostenibilidad depende del trabajo conjunto y la adhesión firme de los países miembros. Resaltó además que el CAB ha generado resultados tangibles en el ámbito educativo y cultural, por lo que instó a tomar decisiones responsables y oportunas sobre el futuro del organismo.

El viceministro Guevara Mann reafirmó el respaldo del Gobierno de Panamá al Convenio Andrés Bello y a los esfuerzos encaminados a fortalecerlo. Asimismo, anunció la convocatoria de una reunión de seguimiento para evaluar los avances y compromisos asumidos por los Estados miembros en relación con la sostenibilidad del organismo.