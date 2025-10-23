PARLATINO impulsa seguridad alimentaria en América Latina y Caribe

Con la instalación oficial del I Foro Parlamentario Iberoamericano y Caribeño por la Seguridad Alimentaria en el Senado de la República, el Parlamento Latinoamericano y Caribeño ( PARLATINO ) reafirmó su compromiso político con la erradicación del hambre y la promoción de sistemas alimentarios sostenibles en la región.

La senadora Verónica Camino, vicepresidenta del Senado de México, inauguró el foro y destacó la unión de esfuerzos legislativos en torno a la lucha contra el hambre como prioridad política y ética.

Por su parte, el presidente del PARLATINO, diputado Rolando González Patricio, subrayó la articulación de los parlamentos de América Latina, el Caribe, España y Portugal bajo un marco de cooperación interregional, orientado a construir una voz común frente a los grandes desafíos de la región. González Patricio enfatizó el compromiso con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 “Hambre Cero”, con atención especial a mujeres y niñas, bajo el principio de no dejar a nadie atrás.

PARLATINO impulsa seguridad alimentaria en I Foro Parlamentario Iberoamericano y Caribeño

WhatsApp Image 2025-10-22 at 3.50.56 PM

La senadora Ana Lilia Rivera, coordinadora del Frente Parlamentario contra el Hambre (FPH) capítulo México, resaltó la importancia de priorizar la soberanía alimentaria y la lucha contra la desnutrición en las agendas políticas globales.

En tanto, la diputada Sonia Rojas, coordinadora regional del FPH de América Latina y el Caribe, anunció la constitución de la Alianza Parlamentaria Iberoamericana y Caribeña por la Seguridad Alimentaria para Todos y Todas, como resultado de la cooperación interinstitucional e interregional.

El foro contó con representantes de organismos de cooperación de México y España, entre ellos Eva Granados, secretaria de Estado de Cooperación Internacional de España; el senador Gonzalo Robles; el diputado Mauricio Marques de Portugal; así como Lina Pohl, representante de la FAO en México, y Andrés Allamand, secretario general de la SEGIB, quien participó de manera remota.