Por no leer el contrato minero y votar a favor, un abogado sugiere renuncia de diputados

Luego que algunos diputados de la Asamblea Nacional pidieran disculpas al circuito que representan por votar a favor sin leer el contrato minero , el Abogado Rodrigo Noriega, sugirió en entrevista que "los diputados- debieron renunciar al reconocer su falta. Su deber es leer la Ley que van a votar, ellos no hicieron su trabajo".

Por otro lado, el abogado Rodrigo Noriega explicó que la moratoria debe ser retroactiva e incluir a la minería metálica subterránea y submarina, para detener por completo esta actividad en el país, ya que de no hacerlo así podrían seguir operando las que cuentan con permisos.

¿Existe o no el interés en suspender la minería en Panamá?

Según la percepción del abogado Noriega, "la minera funcionó cinco años sin contrato, no tiene título legal y sigue funcionando. El Estado debe tomar una decisión. No siento que los políticos actuales estén interesados en detener la operación de la minera".

"En el contrato-Ley sancionado por el Ejecutivo, dice la clausura 49 que si hay rescate administrativo el Estado panameño tiene que indemnizar. Dos bancos internacionales van a decidir cuánto vale la concesión, y el Estado tiene 45 días para pagar", afirmó Rodrigo Noriega.

Es necesario un acuerdo entre las partes para que Panamá no se vea afectado directamente, resalta el letrado quien indica que "si no está consensuado con la minera nos va a causar un problema terrible para el país, ellos firmaron un contrato que lo dice, no porque los abogados inventamos eso, ese es el contrato que firmaron".

Actualmente, la Comisión de Comercio y la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional de Panamá se preparan para discutir esta mañana en primer debate el proyecto de Ley que prohíbe el otorgamiento de nuevas concesiones mineras, y el proyecto que convoca a una consulta popular sobre la terminación del contrato entre el Estado y Minera Panamá.