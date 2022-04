"Prefiero mantener mi independencia de la afiliación a cualquier movimiento político", diputado Broce

Diputado Edison Broce confirma que no forma parte de la Coalición Política Vamos TReporta

"Yo prefiero, como lo he manifestado desde el día uno, que prefiero mantener mi independencia de la afiliación a cualquier movimiento político y así preservar la autonomía por la que he trabajado todo este tiempo, no obstante yo aplaudo la iniciativa, aplaudo el esfuerzo eso me parece que está muy bien que los jóvenes se agrupen y que sepan que por lo menos de parte de Edison Broce todos los elementos buenos de ese grupo o de cualquier otro grupo van a contar con mi respaldo como lo hemos hecho, nosotros por lo menos en la bancada independiente tenemos diversidad de pensamientos"; acotó Broce.