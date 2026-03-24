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Presentan querella tras muerte por asfixia de dos perros en Colón

Josué Alarcón se presentó este martes ante el Ministerio Público, acompañado de sus abogados, para presentar una querella tras la muerte por asfixia de sus dos perros de raza American Bully, mientras permanecía retenido por unidades de la Policía Nacional. Alarcón alega que notificó a las unidades policiales que sus dos perros se encontraban en el vehículo y les solicitó ir a verlos o permitir conversar con un familiar para que los buscaran, pero no se lo permitieron.