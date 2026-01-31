Panamá Nacionales -

Presidenta de Apede reacciona tras fallo de la CSJ sobre contrato con Panama Ports Company

La presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (Apede), Giulia De Sanctis, señala que el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declara inconstitucional el contrato entre el Estado panameño y Panama Ports Company “deja una imagen hasta cierto punto negativa, sin embargo, queda claro que cuando vienen estas compañías multinacionales, al momento de negociar los contratos, tienen que hacerlo de acuerdo a la legislación vigente… el fallo lo que denota es que efectivamente hubo violaciones hacia nuestra Constitución”.