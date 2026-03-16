Presidente de Alemania se reúne con Mulino y apuesta por fortalecer cooperación con Panamá

El presidente de la República Federal de Alemania , Frank-Walter Steinmeier, ofreció declaraciones tras su reunión en el Palacio de las Garzas con el mandatario panameño, José Raúl Mulino. El encuentro se centró en definir estrategias para impulsar la cooperación, el desarrollo y nuevas oportunidades de inversión entre ambas naciones.

Durante su intervención, Steinmeier destacó que su recorrido por el país responde a la búsqueda de asociaciones con naciones "soberanas y seguras de sí mismas" que puedan consolidar acuerdos de colaboración sólidos. Asimismo, envió un firme mensaje sobre la autonomía regional al afirmar que "América Latina no es el patio trasero de nadie", reconociendo su independencia histórica y posicionando a Panamá como un socio económico y comercial clave para Alemania en la región.

Como parte de su visita, el presidente alemán, acompañado por una delegación de empresarios alemanes, realizará recorridos por el Canal de Panamá y El Biomuseo.

Este encuentro es el eje de una gira que el mandatario europeo realiza por América Latina, la cual incluye también paradas en Guatemala y México, con una agenda enfocada en fortalecer los vínculos económicos y políticos con el continente.