Productores e industriales están preocupados por futuro alimenticio y empleomanía en Panamá

Productores de Tierras Altas preocupados ante consecuencias de las manifestaciones

"La verdad es que esta es una situación bien complicada, recuerden que en Tierras Altas ya había una situación previa a la que está viviendo a nivel nacional, pero de manera acrecentada, ya casi más de 22 días donde el tema de las cosechas y las ventas, por supuesto donde no hay venta, no hay cobro, al no haber cobro pues deja uno de tener liquidez para la actividad, sobre todo gastos fijos, preocupante es el tema de la planilla, en primer lugar que es algo constante y lógicamente Tierras Altas mantiene una actividad de empleomanía dentro de los mismos colaboradores de la Comarca, alrededor de 10 mil empleados directos", explicó Jiménez.