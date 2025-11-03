Panamá Nacionales -

Realizan actos protocolares en conmemoración a los 122 años de separación de Colombia

A las 7:00 a.m. de este lunes iniciaron los actos protocolares en la Presidencia de la República, en conmemoración de los 122 años de separación de Panamá de Colombia. El presidente de la República, José Raúl Mulino, le hizo entrega del Pabellón Nacional al señor Rodolfo Moreno, abanderado oficial del 3 de noviembre. La Banda Republicana fue la encargada de entonar las melodías del Himno Nacional.