Residentes de Santa Librada Rural temen que se registre otro deslizamiento de tierra

Tras el deslizamiento de tierra que los dejó sin suministro eléctrico durante varios días, los residentes de Santa Librada Rural temen que con el incremento de las lluvias la situación se repita y cause estragos. Además, denuncian que la cuneta está destruida, la parada se encuentra en mal estado, hay una tubería rota desde hace meses y carencias en la escuela del sector.