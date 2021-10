Restaurantes en Panamá se preparan poco a poco para lograr el aforo del 100%

El presidente de la Asociación de Restaurantes y Afines de Panamá , Domingo De Obaldía, señaló que el levantamiento del toque de queda es positivo, pero aseguró que todo es cuestión de tiempo, "no porque te abran el sector completamente significa que va a ir todo el mundo a los restaurantes porque la economía está golpeada", señaló en el programa Radiografía, transmitido por ECO TV y RPC Radio.

De Obaldía destacó que una gran cantidad de restaurantes ha cerrado y estos no lograrán recuperarse. "Nosotros tenemos 1,700 restaurantes que cerraron y esos no abrirán más nunca, cuando yo hablo de 1,700 son formales, ahí yo no te meto las fondas". Sin embargo, resaltó que de los aproximadamente 4,000 que siguen en funcionamiento todos han abierto y están ajustando las horas de apertura.