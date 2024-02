Ricardo Martinelli se pronuncia en su cuenta de red social 

El candidato presidencial y ex presidente de la República, Ricardo Martinelli Berrocal, sentenciado por el delito Contra el Orden Económico en perjuicio del Estado con relación al caso New Business; ha reaccionado a través de su cuenta de red social X, tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre la no admisión del recurso de casación formalizado por el licenciado Carlos Eugenio Carrillo, su representante legal.