Sancionan ley que establece artículo sobre perdón de la víctima como causa de extinción de la pena

La Ley 496 que adiciona un artículo al Código Penal sobre el perdón de la víctima como causa de la extinción de la pena, fue sancionada por el presidente de la República, José Raúl Mulino, y promulgada en Gaceta Oficial. En ningún caso de delitos contra la libertad e integridad sexual, procederá el perdón de la víctima como causa de extinción de la pena.