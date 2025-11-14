El jueves 13 de noviembre fue incluido en el Código Penal el artículo 115-A, el cual establece el perdón de la víctima como causa de extinción de la pena en seis tipos de delitos relacionados con homicidio, hurto, calumnia e injuria, falsificación de documentos, entre otros.
Ley del Perdón en Panamá: ¿en cuáles delitos aplica?
- Homicidio culposo simple, lesiones personales simples y lesiones culposas leves.
- Hurto simple, apropiación indebida, estafa y otros fraudes, usurpación, daños u delitos cometidos con cheque, siempre que el perjuicio económico sufrido no afecte gravemente el patrimonio de la víctima.
- Contra la propiedad intelectual que no cause peligro a la salud pública.
- Calumnia e injuria
- Inviolabilidad del domicilio e inviolabilidad del secreto.
- Falsificación de documentos en perjuicio de los particulares.
Para la admisión del perdón en estos delitos se tomarán en cuenta las mismas condiciones previstas en el artículo 202 del Código Procesal Penal para el desistimiento de la pretensión punitiva.