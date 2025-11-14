Ley del Perdón en Panamá: ¿en cuáles delitos aplica?

Ley del Perdón en Panamá. TReporta

Por Ana Canto El jueves 13 de noviembre fue incluido en el Código Penal el artículo 115-A, el cual establece el perdón de la víctima como causa de extinción de la pena en seis tipos de delitos relacionados con homicidio, hurto, calumnia e injuria, falsificación de documentos, entre otros.

La Ley 496 del 13 de noviembre de 2026 también aclara que el perdón no aplica en ningún delito contra la libertad e integridad sexual.

