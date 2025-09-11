Panamá Nacionales -

Seleccionan a los 15 finalistas del Concurso Nacional de Oratoria 2025

Este 11 de septiembre fueron seleccionados los 15 finalistas del Concurso Nacional de Oratoria 2025, de un grupo de 60 estudiantes que demostraron su talento y esfuerzo durante la fase de preselección nacional. La gran final será el 23 de noviembre y tendrá como tema central “Alfabetización constitucional, el poder transformador de la juventud en la construcción de una nueva Constitución para el Panamá que soñamos".