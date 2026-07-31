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Semana legislativa cierra con crisis a lo interno de la bancada Vamos

Esta semana culminó la instalación de las comisiones permanentes de Trabajo de la Asamblea Nacional, quedando en evidencia una nueva crisis a lo interno de la bancada Vamos, luego de que la diputada Paulette Thomas habilitó a su suplente para apoyar a la candidata de Realizando Metas, Lilia Batista, durante la escogencia de la Junta Directiva de la Comisión de Credenciales, y no a su colega Jorge Bloise. Esto ocasionó que la Coalición Vamos decidiera suspender a Thomas de la bancada.