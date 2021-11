"Si la democracia interna del Molirena no se rectifica, vamos a ir a despeñadero", Guillermo Ford hijo

Guillermo Ford , hijo del exvicepresidente de Panamá y miembro fundador del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista ( Molirena ), Guillermo “Billy” Ford, considera que el colectivo aún se puede rescatar, sin embargo, “si la democracia interna del Molirena no se rectifica, se irá al despeñadero”.

Para Ford, el Molirena está secuestrado. “Hubo unas primarias internas mancilladas, no hay realmente las reuniones para poder crear críticas constructivas internas, y no hay un pronunciamiento del partido sobre lo que sucede en el país”, precisó.

Indicó que los miembros de Molirena no están de acuerdo con nada de lo que está ocurriendo. “No podemos permitir y no es justo que otros estén manchando el partido con gente que no practicamos esto. Desde el 2017 lo dijimos… como miembros de partidos debemos proponer y gestionar actos que mejoren el bienestar ciudadano”, precisó.

Este colectivo ha sido cuestionado durante los últimos años por "perder la visión" inicial de su creación.