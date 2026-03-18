Sismo de magnitud 3.5 se registra en Arraiján, Panamá Oeste

Un sismo de magnitud 3.5 en la escala de Richter se registró la mañana de este miércoles en la provincia de Panamá Oeste. Según el reporte oficial del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá (IGC), el evento sísmico ocurrió a las 11:50 a. m., con epicentro localizado al noreste de Arraiján.
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El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá,— IGCPanamaUP (@igcpanamaup) March 18, 2026
Reporta el siguiente evento:
Estado: PRELIMINAR
Fecha: 2026-03-18
Hora: 11:50:25AM hora local
Magnitud: 3.5
Profundidad: 13km
Localizado en Panamá a 8km al noreste de Arraiján pic.twitter.com/4HvfrRfrzE