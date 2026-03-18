Panamá Nacionales -  18 de marzo de 2026 - 12:14

Sismo de magnitud 3.5 se registra en Arraiján, Panamá Oeste

El sismo tuvo una profundidad de 13 kilómetros. Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños materiales y personas afectadas.

Sismo de magnitud 3.5 se registra en Arraiján.

Sismo de magnitud 3.5 se registra en Arraiján.

Ana Canto
Por Ana Canto

Un sismo de magnitud 3.5 en la escala de Richter se registró la mañana de este miércoles en la provincia de Panamá Oeste. Según el reporte oficial del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá (IGC), el evento sísmico ocurrió a las 11:50 a. m., con epicentro localizado al noreste de Arraiján.

El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 13 kilómetros. Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños materiales ni personas afectadas en las zonas donde fue percibido el temblor.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/igcpanamaup/status/2034312363466219776&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Panamá busca médicos especialistas: CSS y MINSA abren 77 plazas de empleo

Bomberos avanzan en la extinción de incendio en el vertedero de Chepo

Incendio arrasa ocho viviendas en Ailigandí, Guna Yala

Recomendadas

Más Noticias