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Sismo en Panamá | Bomberos realizan evaluaciones estructurales sectores de Coclé

Personal del Cuerpo de Bomberos de la provincia de Coclé mantiene los operativos de evaluación estructural en distintos sectores para determinar si se requiere la demolición total o si las estructuras pueden ser reestructuradas o realizarle mantenimiento. Muchas residencias e instalaciones resultaron afectadas trás el sismo de magnitud 7.5.