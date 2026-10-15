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Sismo en Panamá | Gobierno envía fondos a alcaldías y juntas comunales para gestionar ayuda

El presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, se refirió a los primeros fondos entregados a alcaldías y juntas comunales para la gestión de ayuda directa a los damnificados por el sismo. Explicó que se trata de un "primer envío de dinero" para que puedan comprar cosas menores para las comunidades como medicinas y agua, pero que "habrá más cuando se necesite", y reiteró que el uso de estos fondos serán debidamente fiscalizados.