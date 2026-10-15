Mulino anuncia que podría aumentar fondos para damnificados del sismo en juntas comunales y alcaldías

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino , aclaró que los fondos destinados a las juntas comunales y alcaldías para atender a los damnificados del sismo corresponden a una asignación inicial. El mandatario explicó que el Gobierno podría realizar nuevas transferencias según las necesidades identificadas y la evaluación del uso de los recursos públicos.

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¿Cuánto dinero recibirán las juntas comunales y alcaldías?

Mulino reiteró que los montos anunciados inicialmente para brindar ayuda directa a las personas afectadas por el terremoto son:

$10,000 por representante de corregimiento.

$20,000 por alcaldía.

El presidente explicó que estas cantidades no representan necesariamente el total de los fondos que recibirán los gobiernos locales.

Sismo en Panamá | "Esos fondos que hoy se canalizan no quiere decir que va a ser la totalidad, estamos empezando a hacer esto, sobre la evaluación de cómo se ha dispuesto 10 mil y 20 mil dólares que informé, iremos transfiriendo más a las distintas juntas que vayan necesitando o… pic.twitter.com/jiJUI9jMWl — Telemetro Reporta (@TReporta) October 15, 2026

"Esos fondos que hoy se canalizan no quiere decir que va a ser la totalidad. Estamos empezando a hacer esto", expresó Mulino. "Esos fondos que hoy se canalizan no quiere decir que va a ser la totalidad. Estamos empezando a hacer esto", expresó Mulino.

¿Habrá más fondos para los damnificados del sismo?

El mandatario indicó que se podrán efectuar transferencias adicionales a las juntas comunales y alcaldías que requieran mayores recursos, dependiendo de sus necesidades y de la evaluación del dinero previamente asignado.

Sin embargo, advirtió que la distribución debe realizarse con responsabilidad, debido a que se trata de fondos públicos.

"No es que eso sea todo, pero tampoco uno se puede desbordar dando, porque estos fondos son públicos", señaló. "No es que eso sea todo, pero tampoco uno se puede desbordar dando, porque estos fondos son públicos", señaló.

Mulino agregó que la Contraloría General de la República mantiene una fiscalización minuciosa del uso de estos recursos, conforme a los procedimientos establecidos.

Por el momento, el mandatario no precisó cuánto dinero adicional podría distribuirse ni las fechas de futuras transferencias.