Panamá acumula 611 réplicas tras el terremoto de 7.5: estas son las zonas de mayor actividad

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá (IGC) informó que se han registrado 611 réplicas durante las primeras 142 horas posteriores al terremoto de magnitud 7.5 del viernes 9 de octubre de 2026. Según el balance compartido, cinco movimientos superaron la magnitud 6 y el más fuerte alcanzó 6.9.

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¿Dónde se concentran las 611 réplicas del terremoto en Panamá?

De acuerdo con el Instituto de Geociencias, la actividad sísmica se distribuye a lo largo del Sistema de Falla Azuero-Soná (ASFZ), con dos zonas principales de concentración:

Primera zona: extremo occidental del sistema de falla, en los alrededores de Pixvae, Río Grande y Santa Catalina.

Segunda zona: cercanías de Tonosí y Búcaro, donde se localiza el área del epicentro del terremoto principal.

Transcurridas 142 horas del sismo principal de magnitud 7.5 registrado el viernes 9 de octubre en Panamá, el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá (IGC) ha registrado 611 réplicas.



El @igcpanamaup destaca que se han dado cinco réplicas de magnitud superior a 6,… pic.twitter.com/qdO2ftEpdT — Telemetro Reporta (@TReporta) October 15, 2026

¿Cuál ha sido la réplica más fuerte después del terremoto?

El IGC destacó que, durante el periodo analizado, se registraron cinco réplicas de magnitud superior a 6, siendo la más fuerte una de magnitud 6.9.

Las réplicas son movimientos sísmicos que ocurren después de un terremoto principal, como consecuencia del reajuste de las tensiones en la zona afectada.

El Instituto de Geociencias mantiene el seguimiento de esta secuencia sísmica, mientras continúan registrándose movimientos en diferentes sectores vinculados con el sistema de falla Azuero-Soná.