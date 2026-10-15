Panamá Nacionales -  15 de octubre de 2026 - 14:51

IMA confirma que todas las Tiendas del Pueblo están abiertas: conozca los días y horarios de atención

El IMA informó que todas las Tiendas del Pueblo operan con normalidad desde el martes 13 de octubre. Conozca los días y horarios de atención.

IMA confirma que todas las Tiendas del Pueblo están abiertas.

IMA confirma que todas las Tiendas del Pueblo están abiertas.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) confirmó este jueves 15 de octubre de 2026 que todas las Tiendas del Pueblo se encuentran abiertas y atendiendo al público. La institución explicó que sus instalaciones retomaron las operaciones con normalidad desde el martes 13 de octubre, con el objetivo de continuar ofreciendo productos alimenticios a precios accesibles para las familias panameñas.

Mediante un comunicado oficial, el IMA reiteró que los establecimientos están brindando atención a los consumidores y recordó los días y horarios establecidos para realizar las compras.

¿Cuál es el horario de las Tiendas del Pueblo del IMA?

De acuerdo con el comunicado, el horario de atención es el siguiente:

  • Días de atención: martes a viernes.

  • Horario: de 7:00 a.m. a 11:00 a.m.

La entidad indicó que mantiene su compromiso de ofrecer a las familias panameñas productos de calidad a precios accesibles.

IMA recomienda consultar sus canales oficiales

El Instituto de Mercadeo Agropecuario exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de sus cuentas y canales oficiales para conocer las novedades relacionadas con la atención en las Tiendas del Pueblo.

En esta nota:
Seguir leyendo

IMA entrega bolsas de alimentos a damnificados por el terremoto en Panamá: ¿qué contienen?

Agroferias del IMA para el martes 13 de octubre a nivel nacional

"Esto es para la gente que más lo necesita": Mulino explica cómo se entregará la ayuda alimentaria.

Recomendadas

Más Noticias