IMA confirma que todas las Tiendas del Pueblo están abiertas: conozca los días y horarios de atención

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) confirmó este jueves 15 de octubre de 2026 que todas las Tiendas del Pueblo se encuentran abiertas y atendiendo al público. La institución explicó que sus instalaciones retomaron las operaciones con normalidad desde el martes 13 de octubre, con el objetivo de continuar ofreciendo productos alimenticios a precios accesibles para las familias panameñas.
¿Cuál es el horario de las Tiendas del Pueblo del IMA?
De acuerdo con el comunicado, el horario de atención es el siguiente:
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Días de atención: martes a viernes.
Horario: de 7:00 a.m. a 11:00 a.m.
La entidad indicó que mantiene su compromiso de ofrecer a las familias panameñas productos de calidad a precios accesibles.
IMA recomienda consultar sus canales oficiales
El Instituto de Mercadeo Agropecuario exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de sus cuentas y canales oficiales para conocer las novedades relacionadas con la atención en las Tiendas del Pueblo.