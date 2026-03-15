Teleton 20-30 Chiriquí recauda más de B/.505 mil para sala de quemados

La Teletón 20-30 capítulo de Chiriquí logró recaudar B/.505,195.90, fondos que serán destinados a hacer realidad el Proyecto Meta 2026, enfocado en la remodelación y equipamiento de la Sala de Quemados del Hospital Materno Infantil José Domingo de Obaldía.

La actividad se desarrolló en el marco de la Feria Internacional de David, donde se realizaron presentaciones artísticas y diversas actividades para incentivar las donaciones.

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Teletón 20-30: Apoyo de la comunidad

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2033200889918284234&partner=&hide_thread=false La @teleton2030 Chiriquí logró recaudar B/.505,195.90 para hacer realidad el Proyecto Meta 2026: remodelar y equipar la Sala de Quemados del Hospital Materno Infantil José Domingo de Obaldía.



La actividad se desarrollo en la Feria Internacional de David, con la participación de… pic.twitter.com/CsOfIQA04r — Telemetro Reporta (@TReporta) March 15, 2026

El evento contó con la participación de artistas, patrocinadores, donantes y voluntarios, quienes contribuyeron a alcanzar la cifra recaudada durante la jornada solidaria.

Los fondos permitirán avanzar en la modernización de la Sala de Quemados, un espacio clave para la atención de pacientes pediátricos que requieren tratamiento especializado en la provincia de Chiriquí.

La iniciativa forma parte de los proyectos impulsados por la Teletón 20-30 para fortalecer la atención médica en el país mediante el apoyo de la sociedad civil.