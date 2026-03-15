Teleton 20-30 Chiriquí recauda más de B/.505 mil para sala de quemados

La Teletón 20-30 capítulo de Chiriquí logró recaudar B/.505,195.90, fondos que serán destinados a hacer realidad el Proyecto Meta 2026, enfocado en la remodelación y equipamiento de la Sala de Quemados del Hospital Materno Infantil José Domingo de Obaldía.
Teletón 20-30: Apoyo de la comunidad
El evento contó con la participación de artistas, patrocinadores, donantes y voluntarios, quienes contribuyeron a alcanzar la cifra recaudada durante la jornada solidaria.
Los fondos permitirán avanzar en la modernización de la Sala de Quemados, un espacio clave para la atención de pacientes pediátricos que requieren tratamiento especializado en la provincia de Chiriquí.
La iniciativa forma parte de los proyectos impulsados por la Teletón 20-30 para fortalecer la atención médica en el país mediante el apoyo de la sociedad civil.