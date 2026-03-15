Chiriquí Nacionales -  15 de marzo de 2026 - 10:28

Teleton 20-30 Chiriquí recauda más de B/.505 mil para sala de quemados

La Teleton 20-30 Chiriquí recaudó B/.505,195.90 para apoyar el proyecto de remodelación de la Sala de Quemados del Hospital Materno Infantil José Domingo de Obaldía.

Teletón 20-30

Teletón 20-30

Telemetro Reporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Teletón 20-30 capítulo de Chiriquí logró recaudar B/.505,195.90, fondos que serán destinados a hacer realidad el Proyecto Meta 2026, enfocado en la remodelación y equipamiento de la Sala de Quemados del Hospital Materno Infantil José Domingo de Obaldía.

La actividad se desarrolló en el marco de la Feria Internacional de David, donde se realizaron presentaciones artísticas y diversas actividades para incentivar las donaciones.

Teletón 20-30: Apoyo de la comunidad

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El evento contó con la participación de artistas, patrocinadores, donantes y voluntarios, quienes contribuyeron a alcanzar la cifra recaudada durante la jornada solidaria.

Los fondos permitirán avanzar en la modernización de la Sala de Quemados, un espacio clave para la atención de pacientes pediátricos que requieren tratamiento especializado en la provincia de Chiriquí.

La iniciativa forma parte de los proyectos impulsados por la Teletón 20-30 para fortalecer la atención médica en el país mediante el apoyo de la sociedad civil.

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