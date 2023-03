Traslado de migrantes: Realizan revisión mecánica de buses

Los Migrantes pagan $40.00 por persona para su traslado, hacia el refugio ubicado en Gualaca, provincia de Chiriquí.

El secretario de comunicación del sindicato de transporte de Darién, Cubilla, aseguró que el servicio de traslado a migrantes ha sido reanudado, después de comunicaciones con las autoridades decidimos hacer una revisión mecánica a los buses.

Incendio del bus con migrantes inició en el motor

image.png

Luego que se registrara un incendio en uno de los buses que transportaban a migrantes irregulares hacia el albergue en Chiriquí, migración inició con las revisiones de los vehículos, a lo que Cubilla, secretario de comunicación de los transportistas de Darién, declaró a Telemetro Reporta que el fuego inició en el motor.

"La información que tenemos por parte del conductor es que en el área donde se dio el incendio siente humo en el bus, le pide a los pasajeros que bajen, cuando se acerca al motor ve que hay un pequeño incendio".

Nestor Cubilla, informó que luego de las revisiones se encontraron tres vehículos que mantenían daños graves, agregando que estos vehículos se mantienen en los talleres, no han sido revisados y no van a prestar el servicio hasta que no se corrijan los daños mecánicos.

“En 15 días hemos tenido dos situaciones lamentables, pero en 13 años hemos brindando un servicio óptimo" puntualiza el secretario de comunicaciones del sindicato y añade que para seguridad y para brindar un mejor servicio cada 20 días vamos a hacer estas revisiones mecánicas”.