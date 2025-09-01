Tren Panamá-David: productores de La Chorrera piden incluir una estación de carga.

Productores del distrito de La Chorrera mantienen altas expectativas frente a la construcción del tren Panamá–David – Frontera, y solicitan que el proyecto contemple una estación de carga, con el fin de facilitar el transporte de productos entre provincias y contribuir al desarrollo económico de la región.
Tren Panamá - David: Conoce dónde iniciará el primer tramo y cuándo empezará la obra
El primer tramo del proyecto ferroviario Panamá–David se extenderá desde Panamá Pacífico hasta Divisa, y se espera que su construcción inicie a principios de 2026, una vez concluyan los informes correspondientes a los estudios ambientales, de ingeniería, geotécnicos y otros procesos técnicos actualmente en desarrollo.
Uno de los factores que motivaron el inicio del proyecto desde Panamá Pacífico es la necesidad de mejorar la movilidad de pasajeros hacia la ciudad de Panamá, permitiendo además una conexión directa con la Línea 3 del Metro de Panamá.