Tribunal Electoral aclara caso hermanos Ávila: mujer no tramita cédula desde 1985

El Tribunal Electoral de Panamá salió al paso de los señalamientos en torno al caso de una mujer que figuraba como presuntamente fallecida desde 1997, aclarando que no existe ningún trámite reciente de cédula a su nombre. El director nacional de Cedulación, Gilberto Estrada, explicó que la última gestión registrada por esta persona data de 1985.

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Estrada indicó que, tras conocer la información difundida, se realizó una verificación interna: “No aparece trámite de esta persona desde el año 1985. Tampoco ha hecho uso del sufragio”, afirmó.

Esto descarta versiones que apuntaban a que la mujer habría renovado su cédula en 2022.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2037151112822690297?s=20&partner=&hide_thread=false "Se está señalando al Tribunal Electoral como parte de esta situación, es más, hicieron referencia hace pocos días de que esta persona había tramitado una cédula en el 2022. Inmediatamente vimos por primera vez la información, entramos a hacer la investigación debida y no aparece… pic.twitter.com/FctFnkq19j — Telemetro Reporta (@TReporta) March 26, 2026

¿Por qué aparece como “viva”?

El funcionario explicó que el Tribunal Electoral no puede declarar una defunción sin un proceso formal.

Esto se sustenta en la Ley 31 del Registro Civil, que establece que:

La defunción debe ser declarada dentro de las 48 horas

El trámite debe hacerlo un familiar o autoridad competente

Mientras no exista este registro, la persona permanece activa legalmente.

Certificación de residencia generó confusión

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2037158161786765673?s=20&partner=&hide_thread=false El director nacional de Cedulación de @tepanama, Gilberto Estrada, explicó cómo fue emitida una certificación de residencia en el caso de una mujer que supuestamente fue víctima de un homicidio en 1997, por el cual fueron condenados dos hermanos, y aclaró que esta persona no ha… pic.twitter.com/CxoJbVxsLB — Telemetro Reporta (@TReporta) March 26, 2026

Según Estrada, lo que realmente se solicitó fue una certificación de residencia, no un trámite de cédula.

La solicitud se realizó el 17 de septiembre del año pasado

El sistema reflejó a la persona como viva por falta de registro de defunción

El caso ha generado controversia, ya que está vinculado a un supuesto homicidio ocurrido en 1997, por el cual dos hermanos fueron condenados, mientras ahora surgen indicios de que la presunta víctima podría estar con vida.