Panamá Nacionales -  26 de marzo de 2026 - 09:47

Tribunal Electoral aclara caso hermanos Ávila: mujer no tramita cédula desde 1985

El Tribunal Electoral explica que mujer vinculada a caso de 1997 no tramita cédula desde 1985. Esto fue lo que ocurrió.

Tribunal Electora: Mujer no tramita cédula desde 1985

Tribunal Electora: Mujer no tramita cédula desde 1985

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Tribunal Electoral de Panamá salió al paso de los señalamientos en torno al caso de una mujer que figuraba como presuntamente fallecida desde 1997, aclarando que no existe ningún trámite reciente de cédula a su nombre. El director nacional de Cedulación, Gilberto Estrada, explicó que la última gestión registrada por esta persona data de 1985.

Estrada indicó que, tras conocer la información difundida, se realizó una verificación interna: “No aparece trámite de esta persona desde el año 1985. Tampoco ha hecho uso del sufragio”, afirmó.

Esto descarta versiones que apuntaban a que la mujer habría renovado su cédula en 2022.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2037151112822690297?s=20&partner=&hide_thread=false

¿Por qué aparece como “viva”?

El funcionario explicó que el Tribunal Electoral no puede declarar una defunción sin un proceso formal.

Esto se sustenta en la Ley 31 del Registro Civil, que establece que:

  • La defunción debe ser declarada dentro de las 48 horas
  • El trámite debe hacerlo un familiar o autoridad competente

Mientras no exista este registro, la persona permanece activa legalmente.

Certificación de residencia generó confusión

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2037158161786765673?s=20&partner=&hide_thread=false

Según Estrada, lo que realmente se solicitó fue una certificación de residencia, no un trámite de cédula.

  • La solicitud se realizó el 17 de septiembre del año pasado
  • El sistema reflejó a la persona como viva por falta de registro de defunción

El caso ha generado controversia, ya que está vinculado a un supuesto homicidio ocurrido en 1997, por el cual dos hermanos fueron condenados, mientras ahora surgen indicios de que la presunta víctima podría estar con vida.

En esta nota:
Seguir leyendo

Desde 1997: mujer fallecida aparece como viva en el padrón electoral

Detienen a mujer en el Aeropuerto de Tocumen por retención de cuotas

Cámara de Pesca respalda a la ARAP y niega descontrol en el sector pesquero en Panamá

Recomendadas

Más Noticias