Vacunación a mayores de 12 años inicia este miércoles, será a pacientes crónicos o con discapacidad

El Ministerio de Salud indicó que arrancará en los cinco centros de vacunación habilitados en horario de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. en el corregimiento de Juan Díaz. Además de las provincias de Herrera y Los Santos con previa cita agendada, mientras que la otra semana será en Don Bosco.

Minsa explica estrategia de vacunación con Pfizer en personas mayores de 12 años Telemetro Reporta

Cedeño indicó que se debe intentar sacar la cita "las vacunas no se les niega a nadie, se aplica de una manera programática, sin embargo agenden la cita para garantizan la aplicación de la vacuna, si por algún motivo no se logra sacar la cita tenemos que vacunar a esas personas, no podemos perder la oportunidad”.

Sostuvo que las personas que no logren sacar la cita, deben acudir al centro de vacunación para explicar su situación a los agentes de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), quienes le brindarán la ayuda para agendar, “si por algún motivo el centro está con pocos pacientes es muy probable que agenden la cita para ese momento o los días posteriores''.

Sobre la cantidad de jóvenes mayores de 12 años en Juan Díaz que podrían aplicarles las dosis de Pfizer, Cedeño expresó que probablemente existe un grupo poblacional que ya está vacuna, pero prevé que alrededor de 5 mil adolescentes acudan en los tres días de vacunación en ese corregimiento.

Los cinco centros de vacunación habilitados en Juan Díaz son los siguientes:

Colegio Elena Chávez de Pinate.

Escuela República de Guatemala.

Escuela Carmen Solé B.

Escuela José María Torrijos.

Gimnasio Roberto Durán.

La dosis y esquema de vacunación debe realizarse de la misma manera que se realiza en un adulto, es decir que se colocarán dos dosis con un intervalo de 3 a 4 semanas ambas con 0,3 ml cada una.

Adelantó que en las próximas dos o tres semanas se podría ampliar a nivel nacional esta jornada de vacunación para mayores de 12 años y con la posibilidad de puestos fijos. “Todo dependerá de la llegada de lotes de dosis al país”.

El doctor Eduardo Ortega, encargado de la Secretaría Nacional de Ciencia, Innovación y Tecnología (Senacyt), consideró como positivo ampliar la vacunación a mayores de 12 años de edad iniciando con pacientes crónicos.

Ortega explica cuáles son las enfermedades crónicas consideradas en vacunación en menores Telemetro Reporta

“Aquí tenemos niños que viven con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), con enfermedades neoplásicas, algunos con enfermedades crónicas raras, los cuales toman sus medicamentos y hacen que bajen sus defensas”, dijo el Dr. Ortega.

De los pacientes con alergias, Ortega estimó que deberían ser vacunados con Pfizer:

Los que padecen asma crónica severa, que toman esteroides en bajas dosis, que en particular esta población está registrado en base de datos del Minsa y la caja de seguro Social (CSS), “pero no todos los alérgicos”.

Diabetes juvenil.

Virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).

Cabe señalar que Panamá permitirá el uso de la vacuna de Pfizer/BioNTech en personas mayores de 12 años, bajo el criterio "Autorización de Uso de Emergencia (AUE)".

De igual manera se vacunará a pacientes crónicos a partir de los 12 años certificados y personas con discapacidad certificadas por @SenadisPma y registradas en la @aigesinnovacion. Esta decisión seguirá para los siguientes puntos o zonas de vacunación. #YaFaltaMenos — Ministerio de Salud de Panamá (@MINSAPma) July 13, 2021