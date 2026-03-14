Vehículo se incendia en la vía Panamericana en Nuevo Arraiján.

Las cámaras del Centro de Operación de Arraiján captaron el momento exacto en que un conductor detuvo repentinamente su vehículo sobre la vía Panamericana, a la altura de Nuevo Arraiján, segundos antes de que este se incendiara.
Tras recibir la alerta, unidades del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar y lograron controlar la situación de manera oportuna. Según los reportes oficiales, el incidente solo dejó daños materiales y no se registraron personas lesionadas.
Posteriormente, el automóvil fue removido de la vía por una grúa para restablecer el flujo vehicular en la zona.
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