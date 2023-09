NBA: Damian Lillard llega a los Bucks de Giannis Antetokounmpo

Damian Lillard (a través de Blazers)

Los Trail Blazers reciben:

Deandre Ayton (vía Suns)

Toumani Camara (a través de Suns)

Jrue Holiday (a través de Bucks)

Selección de primera ronda de 2029 (a través de Bucks)

Dos cambios de selecciones de primera ronda con los Bucks (2028, 2030)

Los Suns reciben:

Grayson Allen (a través de Bucks)

Keon Johnson (a través de Blazers)

Nassir Little (a través de Blazers)

Jusuf Nurkic (a través de Blazer)

Milwaukee Bucks acquire seven-time All-Star, seven-time All-NBA selection and NBA 75th Anniversary Team member Damian Lillard.



: https://t.co/UW5WDDCq0H pic.twitter.com/0DXHxd0E3q — Milwaukee Bucks (@Bucks) September 28, 2023

Los Bucks han fortalecido su búsqueda de un campeonato, emparejando a Lillard con el ex dos veces MVP de Kia, Giannis Antetokounmpo, mientras busca llevar a Milwaukee a su segundo título desde 2021. Para los Trail Blazers, comienza una nueva era detrás de su No .2 en la selección general Scoot Henderson y la ex selección general número 1 en Ayton.