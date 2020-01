Britani Osbourne recibe las Llaves de la Ciudad de Manizales en el Reinado Intl. del Café

Marilyn Cejas • 12 Ene 2020 - 07:18 AM

La representante de Panamá en el importante certamen Reinado Internacional del Café 2020, Britani Osbourne, recibió las Llaves de la Ciudad de Manizales - Colombia; importante reconocimiento otorgado por el alcalde.

Esta distinción es entregada a la panameña quien desempeñó un gran papel desde su llegada a tierras colombianas; pues en días pasados fue nombrada Reina de la Policía, superando a las candidatas de Venezuela y Colombia.

Asimismo, dejó el nombre de Panamá en alto en el desfile del traje típico, donde lució con orgullo su traje de fantasía, con colores amarillo, naranza y fucsia, los que realzaron aún más su radiante piel morena; “Malam, la mariposa del cafetal” es el nombre de dicha creación, diseñada por Abdul Juliao para el Desfile de las Naciones del Reinado Internacional del Café.

La gala final de este importante concurso, se llevó a cabo la noche de este sábado 11 de enero, donde fue coronada la participante de El Salvador, Iris Guerra, convirtiéndose en la nueva Reina Internacional del Café 2020.

La candidata de Panamá, Britani Osbourne, publicó un mensaje a través de su cuenta de Instagram, donde agradece el apoyo recibido durante su participación. "Paso por aquí para darle las gracias a todas las personas que me apoyaron en esta maravillosa travesía, gracias a toda Organización Señorita Panamá por no dejarme sóla en esta hermosa experiencia, a todos mis profesores...a todos mis amigos, a mi familia, a todo el pueblo panameño por esos mensajes hermosos que me hacían sentir de poder portar mi bandera y a todo el pueblo manizaleño por ese amor y ese cariño con el que me recibieron, por todas las personas que me apoyaron que gritaban con mucho orgullo Panamá, la verdad me siento satisfecha con todo el trabajo realizado, no nos vamos con las manos vacías, el tiempo de Dios es perfecto y bueno, esperemos a ver que nos depara el destino.