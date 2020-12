Partido 49ers-Cardinals, visto en línea por 11,2 millones

AP - The Associated Press • 29 Dic 2020 - 11:19 AM

LOS ÁNGELES (AP) — El partido del sábado entre los 49ers de San Francisco y los Cardinals de Arizona estableció un récord, con el mayor público para una transmisión de un encuentro de la NFL en la modalidad de streaming.

El duelo fue difundido principalmente en Amazon Prime Video y Twitch. Fue visto por unos 11,2 millones de personas en total y registró una audiencia promedio por minuto de 4,8 millones, más del doble que el récord anterior.

En 2015, un partido entre los Bills de Buffalo y los Jaguars de Jacksonville en Londres, promedió 2,1 millones de espectadores en Yahoo!

La NFL y Amazon informaron que la duración total de la que se tomó el promedio fue de 82 minutos, 15 más que la media para un encuentro de la NFL en línea.

El partido, que San Francisco ganó por 20-12, fue transmitido también por canales de televisión en esa ciudad y en Phoenix. Promedió así 1,1 millones de espectadores adicionales.

Asimismo, el encuentro estuvo disponible en las aplicaciones móviles de la NFL, los Cardinals y los Niners. Durante el duelo, surgieron en las redes sociales algunas quejas sobre la calidad de la transmisión durante la primera mitad.

Otras personas se mostraron frustradas por desconocer dónde se difundiría el partido.

Éste es el primero de tres años contemplados en un acuerdo entre la NFL y Amazon. Incluye además los derechos para transmitir los encuentros del jueves por la noche, disponibles también en Fox y NFL Network.