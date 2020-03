Lau Chan • 27 Mar 2020 - 03:00 AM

Has llegado a un momento de tu vida que ya no te gustan los hombres con aire de picaflor y súper guapos pero tampoco quieres cerca a los tontos o peor aún que no sepan expresar sus emociones, lo único que te atrae es una buena plática con alguien que aumente tus conocimientos.

Lo que sientes es un sindrome que se llama Sapiosexual, pero, ¿Qué es un sapiosexual? Son personas que se sienten atraídas o estimuladas por conversaciones interesantes (política, filosófia, etc) y se excitan debido a las ideas de la otra persona.

Este síndrome predomina más en las mujeres que los hombres, sin embargo, según un estudio las personas que señalan la inteligencia como un atributo sexualmente muy atrayente son relativamente escasas: de alrededor del 8%.