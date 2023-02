San Valentín: Regalos que van a sorprender a tu pareja

Los regalos comunes de una taza con la foto de los dos, una caja de chocolates o las flores que se marchitan al día siguiente me parecen de lo más aburrido. Pero esa soy yo, si a ti te gusta el romance a la antigua, perfecto, pero en mi caso si le he advertido a mi pareja que no gaste en esas cosas y que use más la imaginación a la hora de regalarme.