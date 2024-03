Debate Agropecuario: Maribel Gordón explica por qué no participará

En torno al debate agropecuario , la candidata presidencial por la libre postulación, Maribel Gordón, arroja luz sobre la controversia de su no participación, afirmando que este no es un evento oficial según lo decretado y, por lo tanto, no está obligada a asistir.

"El Decreto es claro. Dice que a los debates oficiales deben asistir los candidatos presidenciales. Ellos no son debate oficial, y tengo la nota de los tres debates oficiales y allí no está el debate del agro", señala Gordón, destacando que su campaña se centra en propuestas concretas para fortalecer los sectores productivos. "El Decreto es claro. Dice que a los debates oficiales deben asistir los candidatos presidenciales. Ellos no son debate oficial, y tengo la nota de los tres debates oficiales y allí no está el debate del agro", señala Gordón, destacando que su campaña se centra en propuestas concretas para fortalecer los sectores productivos.

Debate agropecuario: Agenda de Maribel Gordón

VIDEO | Maribel Gordón cuestiona cambio de fechas en el debate presidencial por el sector agropecuario

La candidata enumera diversas actividades en las que ha participado su equipo, incluyendo eventos como el de Anagan y Anavid, así como reuniones con microproductores en distintas regiones del país. Además, destaca la existencia de un plan sólido para impulsar el desarrollo del sector productivo, lejos de discursos vacíos o demagogia.

Sin embargo, la participación de Richard Morales como posible reemplazo de Gordón en el debate genera interrogantes. Augusto Jiménez, productor y representante de la campaña de Gordón, niega que se haya aceptado la participación de Morales como sustituto de la candidata, lo que añade un nuevo elemento a la controversia en torno a este evento.

Con esta declaración, Maribel Gordón busca aclarar su postura respecto al debate del agro y reafirmar su compromiso con el impulso de los sectores productivos en el país, mientras que las dudas sobre la participación de Morales continúan siendo tema de debate.