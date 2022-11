Todo listo para el estreno de "Reposteros", por el canal de YouTube de Telemetro

Episodios

"Reposteros" El Desafío, ofrecerá a su público un total de 6 episodios, cada jueves a las 8:00 p.m.

Todo un reto

Para la actriz de teatro, televisión y cine, Nini De León, formar parte de este proyecto ha sido todo un reto, algo nuevo para ella pero que enfrentó con alegría y optimismo.

"...cuando me llamaron fue súper emocionante, porque de hecho me gusta el tema de la repostería, aparte de que me encantan los dulces, porque cuando me lo plantearon es un programa divertido, porque son aficionados de la repostería los que van a participar, entonces no son cien por ciento profesionales, son como pasteleros empíricos... en los programas se ve esa expectativa versus la realidad que debería tener el pastel y la técnica...te mueres de la risa cada vez que estamos en el episodio...", adelantó.

Asimismo, la ahora presentadora destacó su satisfacción por ser parte de este tipo de proyectos digitales, que permiten que el contenido pueda compartirse y verse de una manera más fácil y accesible.

De hecho, cada usuario o internauta, puede suscribirse al canal de YouTube de Telemetro, activar la campanita y así poder disfrutar de cada estreno, todos los jueves.