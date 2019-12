Los fibromas aparecen en el 30% de las mujeres antes de los 40 años

Melany Lasso • 16 Dic 2019 - 03:00 AM

Los fibromas uterinos son tumores más comunes del tracto genital femenino que aparece a lo largo de su vida sin sospecharlo y se desarrolla en la mayoría de las mujeres cuando alcanzan entre los treinta y cuarenta años.

“Hoy en día, es muy común comenzar una familia entre los treinta y cuarenta años, esta generación ha pospuesto la maternidad una década, y es en este punto donde es importante comprender realmente la relación entre los fibromas y la infertilidad. Un 25% de las pacientes que realizan un tratamiento de reproducción asistida tendrán un mioma. La clave está en individualizar el caso y poder determinar con la tecnología adecuada si este tendrá o no un impactó en el resultado del tratamiento, de ser así elegir al mejor alternativa de tratamiento y poder optimizar resultados”, comenta el Dr. Saúl Barrera, director de IVI Panamá.

Existen muchos tipos de fibromas, que varían mucho en tamaño, desde pequeño como una semilla hasta el tamaño de un melón, inclusive más grande.

En algunos casos esto puede hacer que el útero se expanda similar a un embarazo de seis meses, donde se ubican también en diferentes partes del útero y donde hay más de uno.

Los tres tipos de fibromas son:

Fibromas subserosos: Se desarrollan bajo la cubierta externa del útero y se expanden hacia afuera a través de la pared, dando al útero una apariencia porosa. No afecta el ciclo menstrual de la mujer, pero causan dolor pélvico, dolor de espalda y presión en los órganos circundantes que provocan micción frecuente o estreñimiento.

Fribromas intramurales: Son los fibromas más comunes que se desarrollan dentro del revestimiento del útero y haciéndolo sentir más grande de lo normal, provocan sangrado menstrual intenso y sensación de compresión en algunos órganos.

Fibromas submucosos: Se desarrollan en la cavidad uterina y son los fibromas menos comunes, que se desarrollan más síntomas, incluso un fibroma submocosos muy pequeño puede causar sangrado abundante y periodos abundantes y prolongados.

Los fibromas se desarrollan cuando una célula muscular uterina se replica a sí misma múltiples veces, creando una pequeña masa de tejido en el útero y el factor étnico es una de las causas que incrementan el factor de riesgo.

Las mujeres morenas tienen el doble de probabilidades de desarrollar fibromas frente a las mujeres caucásicas, también los factores hereditarios son un factor importante.

En los últimos años se han estado desarrollando estudios que giran en torno a los factores ambientales, como las dietas altas en consumo cárnico y alcohol, ya que están relacionados con el riesgo de desarrollar fibromas.

Si los fibromas se detectan de manera fortuita y no se presenta con sintomatología, no hay necesidad de tratarlo, sin embargo el de los fibromas sintomáticos va a depender de si la paciente está buscando un embarazo o no, ya que las que no están interesadas en concebir existen múltiples opciones para aliviar los síntomas.

Los tratamientos hormonales, incluidas píldoras anticonceptivas pueden ayudar a controlar los periodos abundantes, así que mediante la embolización de las arterias uterinas que alimentan un fibroma, se suspende el suministro de sangre logran reducir el tamaño.

Para el extirpamiento de fibromas se realiza una cirugía mínimamente invasiva, ya que sea por laparoscopía o histeroscopia según su ubicación, aunque en ocasiones no se requiere y se puede detectar mediante un ultrasonido o un examen de resonancia magnética.

Es siempre importante acudir a un médico si ha tenido alguna sintomatología para ser tratado con su especialista.