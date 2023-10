Octubre: Mes de la lucha contra el cáncer de mama.

¿Qué es el cáncer de mama?

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer de mama es uno de los tipos de cáncer más frecuentes y causa común de muerte en mujeres a nivel mundial.

El cáncer de mama es una de las enfermedades las cuales compromete las células de las mamas y los tejidos. Actualmente este cáncer tiene causas multifactoriales y depende de que células se vuelvan cancerosas.

Detectar el cáncer tempranamente ayuda hacer un diagnostico temprano, un tratamiento temprano y así evitar las secuelas que deja esta enfermedad.

Expresó la Dra. Diana Lau, exhortando a las mujeres a que le presten atención a estos temas.

¿Cuál es la diferencia de la autoexploración de la mama y la mamografía?

El palpado o autoexploración no va a reemplazar la mamografía, ya que este es un estudio para la detección temprana de cáncer de mama.

Quizás lo que pasa es que muchas veces la población general no tiene acceso a una mamografía en el tiempo que se requiere y no siempre una mamografía negativa te va a decir no tienes cáncer de mama.

Comentó la Dr. Lau a lo que agregó que es importante hacerse la mamografía periódicamente.

¿Cómo se hace la autoexploración de la mama?

La exploración de la mama es un método económico que lo haces en la casa, pero es importante que lo hagas. Debes tener presente que se hace cada mes, al finalizar ciclo menstrual.

Se debe palpar la mama en todos los cuadrantes y en la región axilar porque en esa zona se pueden desarrollar ganglios en caso de que haya cáncer de mama.

Signos de alarma de cáncer de mama

Algunos signos de alarma para acudir inmediatamente a tu médico:

Masas

Cambios en la mama

Cambio de color

Dolor

Piel de naranja

El pezón invertido

Medida de prevención del Cáncer de mama

Algunas medidas para prevenir el cáncer de mama se puede ser a través de estilos de vida saludable como por ejemplo:

Buen alimentación

Evitar el sedentarismo

Realizar actividades físicas

Evitar el tabaco

Consumir alcohol al mínimo

La especialista comentó que la mamografía se realiza a partir de los 40 años, cada dos años hasta los 75 años, que es el promedio bajo de padecer este cáncer.

Como cada año, se le invita a la población a unirse a este mes de la lucha contra el cáncer de mama, así como sensibilizar a la detección temprana para realizar los diferentes diagnósticos y tratamientos de manera rápida.

Sigue viendo la entrevista de la Dra. Diana Lau aquí: