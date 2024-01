Prevención de infecciones vaginales en este verano.

El flujo es normal, siempre y cuando no pique, no arda y no tenga un olor desagradable, no estamos ante una infección El flujo es normal, siempre y cuando no pique, no arda y no tenga un olor desagradable, no estamos ante una infección

Explicó la Dra. Pitti, además que el flujo es por múltiples motivos, pero no necesariamente una infección.

Tipos de infecciones vaginales

Candidiasis: Es una infección por hongo, la cual produce comezón.

Vaginosis: Es por cambio del Ph vaginal, infección bacteriana. Tiene la peculiaridad de oler a pescado.

Tricomoniasis: Es provocado por parásito que se llama tricomona y se transmite por contacto sexual.

Prevención de infecciones vaginales

La Ginecologa brindó algunas recomendaciones para prevenir las infecciones vaginales:

Por el clima de Panamá, es recomendable utilizar pantis de algodón.

Evita utilizar licras, fibras sintéticas, tangas, hilos.

No utilizar protectores diarios.

No utilizar duchas vaginales.

Si vas a la playa o tener actividades con agua, cambia tu ropa mojada por una seca.

No utilizar tapones en los culecos ni en la playa.

Si vas a la playa o piscina, se recomienda utiliza copa menstrual.

La Dra. Diana Pitti recomienda visitar a su ginecólogo de confianza, para atender cualquier inquietud y necesidad.